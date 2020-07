LeBron James sotsiaalset sõnumit särgile trükkima ei hakka: see ei klapi minu missiooniga

Nimelt lubab NBA lasta mängijatel soovi korral trükkida enda mängusärgile erinevaid sõnumeid nagu näiteks "Black Lives Matter", "Say Their Names", "Vote", "I Can't Breathe", "Justice" ja "Peace". Kui suurem osa mängijatest on otsustanud võimaluse ära kasutada, siis kolmekordne NBA meister LeBron James teatas, et tema enda särgile ühtegi sõnumit trükkima ei hakka.

"See ei ole lugupidamatus nimekirja vastu, mis mängijatele anti," vahendas NBA korvpallistaari sõnu. "Ma toetan kõiki, kes otsustavad mõne sõnumi oma särgile panna. Lihtsalt see ei klapi minu eesmärgi ja missiooniga."

James lisas, et oleks soovinud sotsiaalsete sõnumite koostamise protsessis ka ise sõna sekka öelda. "Mul olid omad mõtted, kuid ma polnud osaline selles ja see on täiesti OK minu jaoks. Mul lihtsalt ei ole vaja trükkida sõnumit seljale, et inimesed teaksid minu missiooni," sõnas 35-aastane korvpallur.

Kolmapäevase seisuga olid 350-st mängijast 285 otsustanud oma seljale lasta trükkida ühe toetustavaldava sõnumi.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu pooleli jäänud hooajaga jätkatakse Orlandos 30. juulist.