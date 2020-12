LeBron James sõlmis Lakersiga lepingu, mis hoiab teda NBA-s vähemalt oma poja draftiealiseks saamiseni

Yahoo Sports kirjutab, et lepingupikenduse väärtuseks on 85 miljonit dollarit. Jamesist võinuks tuleval suvel saada vabaagent, kuid selle asemel pakuti talle väikest palgatõusu ja klubisse jäämist oma 38. eluaastani ja 20. hooajani NBA-s.

ESPN kirjutab, et James teenib 2020/2021 hooajal 39,2 miljonit dollarit, sellest järgmisel hooajal 41,1 ja oma viimasel hooajal 44,4 miljonit dollarit.

2023. aastal saab ühtlasi draftiealiseks LeBroni vanim poeg Bronny James (16 a, 188 cm, 80 kg), kes just sel aastal keskkooli lõpetab ning mängib tagamängijana Los Angeleses Sierra Canyon Schoolis.

Spekuleeritakse, et lähiajal on oodata ka uudist Anthony Davise lepingu pikendamisest samuti 2023. aastani, mis omakorda välistaks tuleval aastal vabaagendiks saava Giannis Antetokounmpo liitumise Lakersiga. Kui Davis otsustab aga 2021. aastal vabaagendiks saada, on uks kreeklasele jälle avatud.