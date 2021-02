LeBron James pani Zlatan Ibrahimovici paika: minuga ei maksa jamada, ma teen alati põhjaliku taustauuringu

„Ta (James) on fenomenaalne selles, mida ta teeb, aga mulle ei meeldi, kui inimesed... kui neil on mingi staatus ja nad teevad samal ajal poliitikat,“ sõnas Ibrahimovic väljaandele Discovery+.

„Mina mängin jalgpalli, sest ma olen selles kõige parem. Ma ei tee poliitikat. Kui ma oleksin poliitik, siis ma teeks poliitikat. See on esimene viga, mida tuntud inimesed teevad, kui neil tekib teatud staatus,“ lisas AC Milani ründaja.

Loomulikult ei jäänud James võlgu ja võttis antud teemal sõna. Korvpalliäss astus meedia ette pärast tema koduklubi Los Angeles Lakersi 102:93 võitu Portland Trail Blazersi üle. Muuhulgas meenutas ta, et Ibrahimovic on ka ise varasemalt rassismi teemal sõna võtnud.

„Ta rääkis ise Rootsis samast asjast, kuna tema perekonnanimi ei ole traditsiooniline rootslase perekonnanimi. Ta sõnas omal ajal, et tunnetas seetõttu väljakul enda suunal teatavat rassismi,“ rääkis James. „Ma tean nendest asjadest. Ma olen vale mees, kellega jamama hakata, kuna ma teen alati põhjaliku taustauuringu.“

Nii otsitigi välja, et Ibrahimovic tegi vastavasisulise avalduse 2018. aastal Canal Plus vahendusel. „Rassism eksisteerib. Olen selles 100 protsenti kindel, kuna minu perekonnanimi ei ole Andersson või Svensson. Kui see oleks niimoodi, siis inimesed asuksid mind kaitsma ka olukorras, kus ma oleksin panka röövinud,“ rääkis Ibrahimovic toona.

James lubas, et ta jätkab poliitilistel teemadel sõna võtmist. „Ma ei jää nendel teemadel kunagi vait. Räägin pidevalt võrdsusest, sotsiaalsest õiglusest, rassismist ja valimistest,“ lubas James veel. „Olen alati selliste teemadega kursis. Ma ei jää kunagi ainult spordi juurde, kuna ma tean, milline võim on minu sõnadel.“

„Millal kõik õpivad, et ... ma olen enamat kui lihtsalt sportlane,“ kirjutas James veel oma Instagrami kontol.