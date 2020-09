Paar aastat tagasi selgus, et LeBron James kulutab igal hooajal oma kehale 1,5 miljonit dollarit. Rohkem, kui on Eesti esiklubi Kalev/Cramo eelarve. Tore küll, aga mingis vanuses hakkab isegi geneetilise loterii võitnud korvpallurite tase järele andma. Detsembris 36-aastaseks saav James oli tippajal võib-olla 5%, võib-olla 10% atleetlikum, aga laias laastus on kõik sama – kogu NBA tiirleb endiselt tema ümber.