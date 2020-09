LeBron James MVP valimisest: see ajas mind tõsiselt närvi

Eriti vihastas Jamesi, et talle anti vaid 16 esikohahäält. "See ajas mind vihale. See on aus vastus. Sain 101-st häälest vaid 16 esikohta. See ajas mind kõige enam närvi," sõnas James, vahendab Eurohoops.

"Ma ei ütle, et võitja ei väärinud MVP auhinda. Olen teisena lõpetanud mitmeid kordi, nii meistritiitli võitluses kui MVP hääletusel neljal korral," lisas James.

Lakersi peatreener Frank Vogel nõustus Jamesi kriitikaga. "Giannisel oli suurepärane hooaeg. Ta on hiilgav mängija. Kuid see, mida James meie tiimi heaks teeb, on minu jaoks võrreldamatu. Ohustada vastaseid pidevaid 40 punktiga, olla liiga parim resultatiivsete söötude andja, juhtida meie kaitsetööd, vedada meie meeskond pidevalt võidule, minu jaoks on tema MVP," sõnas Vogel.

James tõi tänavusel põhihooajal keskmiselt 25,3 punkti, 10,2 korvisöötu, 7,8 lauapalli ja 1,2 vaheltlõiget mängu kohta.

MVP valimisel kogus Antetokounmpo 962 punkti, James 753 silma.