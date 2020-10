LeBron James kordas viiendas finaalmängus NBA rekordit

Nimelt jõudis James ühele pulgale Derek Fisheriga, kelle nimele kuulub NBA play-offi mängude rekord, mis on 259 kohtumist.

Ühtlasi möödus 35-aastane James NBA-s visatud punktide arvult Karl Malone`ist ja tõusis teisele kohale. Jamesi arvel on 41 690 punkti, millest enam on suutnud vaid Lakersi ja Milwaukee Bucksi legend Kareem Abdul-Jabbar (44 151 punkti). Malone`i arvel on kolmandana 41 689 punkti.

Teisele kohale kerkis James ka finaalseerias visatud punktide arvult (1534). Seda rekordit hoiab enda käes Jerry West 1679 punktiga.

Lakers kaotas läinud öösel Miami Heatile 108:111 ning juhib nüüd nelja võiduni peetavat seeriat mängudega 3:2. James kogus 40 punkti, 13 lauapalli ja seitse resultatiivset söötu.

Enim play-offi mänge pidanud korvpallurid:

1.-2. Derek Fisher 259 mängu

1.-2. LeBron James 259

3. Tim Duncan 251

4. Robert Horry 244

5. Kareem Abdul-Jabbar 237

6. Tony Parker 226

7. Kobe Bryant 220

8. Manu Ginobili 218

9. Shaquille O'Neal 216

10. Scottie Pippen 208