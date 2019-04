LeBron James ja Los Angeles Lakers jäävad play-off’ist eemale. Neli põhjust: miks läks valesti?

Hooaeg algas Lakersi jaoks korralikult - LeBron säras, keemia tema ja võistkonna noorte tähtede (Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Josh Hart) läks näiliselt üha paremaks. Jõulude ajal alistati suures mängus 127:101 Golden State Warriors, mille järel oli Lakers 20 võidu ja 14 kaotusega tugevas läänekonverentsis korralikul neljandal kohal. Samas mängus vigastas James aga kubemelihast ning kuigi ta ise arvas, et on peagi väljakul tagasi, osutus vigastus tema senise karjääri kõige tõsisemaks: paar päeva pärast mängu 34-aastaseks saanud Jamesil tuli vahele jätta järgmised 17 kohtumist, kusjuures varem oli tema karjääri kõige tõsisem vigastus tähendanud kaheksa matši pikkust pausi. 17 LeBronita mängitud kohtumisest kaotas Lakers 11 ning sellest august enam välja tulla ei suudetudki.

Lisaks Jamesile tabasid erinevad hädad ka teisi Lakersi põhijõude: mängujuht Lonzo Ball sai 19. jaanuaril tõsise hüppeliigesevigastuse, mis tähendas tema jaoks hooaja lõppu. Varakult lõppesid hooajad ka Ingrami ja Harti jaoks.

3. Anthony Davise fiasko

Tänavuse NBA hooaja suurim „üleminekusaaga" sai suhteliselt järsult alguse 28. jaanuaril, kui New Orleans Pelicansi palluri Anthony Davise agent Rich Paul - kes on ühtlasi ka LeBron Jamesiga tihedalt seotud agentuuri Klutch Sports Groupi juht - andis avalikult teada, et Davis soovib, et Pelicans ta võimalikult ruttu meeskonnast minema vahetaks. Kiirelt hakati Davist seostama just Lakersiga, mis ühtlasi tähendas, et meediasse hakkasid lekkima erinevad pakkumised, mida Lakers Pelicansile tegi - ning need sisaldasid erinevates kombinatsioonides just Lakersi noormängijaid. Ei olnud ime, et meeskonna moraal seepeale tõsiselt kannatas - 5. veebruaril sai Lakers Indiana Pacersilt võõrsil 94:136 kaotuse, mis tähistas ühtlasi ka LeBron Jamesi karjääri suurimat allajäämist.

7. veebruaril läks vahetustehingute aken NBA-s lukku ning Pelicans jättis Davise endale - väidetavalt ei suvatsetud kokkumängu kahtlustades (paljud arvasid, et James oli Davisele „kärbseid pähe ajanud") isegi Lakersi pakkumistele vastata. Lakersi noored mängijad jäid meeskonda, kuid tunnetavad ilmselt väga hästi, et suvel läheb see trall uuesti lahti ning meeskonna juhtkond (kes konsulteerib ilmselgelt ka Jamesiga) on valmis neist sõrmenipsuga loobuma. Sellise usalduskriisi tingimustes on keeruline võita, samal ajal tasub meeles hoida, et tõelise superstaari Davise endale saamiseks tuleks Lakersil teha pakkumine, millega loobutaks väga paljudest headest mängijatest. Kas see on ühe mehe nimel seda väärt? Võib-olla. Ent senikaua, kuni Davise vahetustehing on võimalik, on kogu ülejäänud Lakersi meeskond närviline.

4. Kas LeBroni aeg hakkab mööduma?

Kõige eelneva juures tuleb tõsiselt peeglisse vaadata ka LeBron Jamesil endal. Kui eelnevatel aastatel oli ta pealtnäha sisuliselt ükskõik millise koosluse suutnud idakonverentsis alati võitjaks viia, siis Lakersis see ei õnnestunud. 55 mängus, milles ta tänavu kaasa tegi, suutis Lakers kirja saada 28 võitu ja 27 kaotust - sellise võiduprotsendiga ei olegi tugevas läänes võimalik kaheksa parema sekka jõuda. Kuigi tema individuaalne statistika - keskmiselt 27,4 punkti, 8,5 lauapalli ja 8,3 korvisöötu mängus - on endiselt võimas, täheldavad mänge rohkem vaatavad eksperdid pidevalt, kuidas tegu oleks justkui „tühjade numbritega" - kaitses James absoluutselt ei pinguta ning tegeleb rohkem kätelaiutamise ja teiste süüdistamisega. Mõnel pool isegi kahtlustatakse, et 34-aastaselt võivad tema paremad päevad ühtäkki lõppemas olla. Järgmine hooaeg näitab selles plaanis igatahes väga palju ära: Lakersi järgmine aasta oleneb aga tohutult palju sellest, milliseid muudatusi suvel tehakse. Välistada ei saa ei peatreenerivahetust, ülisuure vahetustehinguga Anthony Davise hankimist või vabaagenditurul möllamist: juttu on olnud näiteks Kawhi Leonardist ja isegi Kyrie Irvingust, realistlikum tundub aga Jimmy Butleri hankimine. Eks näis.