Lauri Markkanen on sunnitud NBA hooaja lõppenuks kuulutama

Bulls teatas mängujärgselt, et Markkanen kannatab kurnatuse all. "Tema tervisenäitajad on positiivsed, kuid me oleme temaga nii ettevaatlikud kui saame," ütles Bullsi peatreener Jim Boylen. "Loomulikult oleme koos Lauriga pettunud, aga loodame, et temaga saab kõik korda."

Markkanen käis viimati platsil teisipäeval, lahkudes 103:112 kaotusmängust Toronto Raptorsi vastu juba esimesel poolajal. Pärast mängu viidi ta Kanadas haiglasse. Liiga kõrge pulsi tõttu jäi ta igaks juhuks ööseks Torontosse.

Et Markkaneniga kõik päris korras pole, märkas teisipäevase mängu ajal Boylen ise. "Küsisin, kuidas ta end tunneb. Nii palju kui ma tean, siis küünarnukk on tal OK (Markkanen jäi hooaja esimesest 23 mängust eemale künnarnukivigastuse tõttu - toim). Ta pole selle üle kurtnud ega seda maininud. Ta pole üldse tüüp, kes millegi pärast nuriseks. Ta pole selline mees, kes tahab, et inimesed temalt enesetunde kohta küsiks," rääkis Boylen Chicago Tribune'i vahendusel.

Kolmapäeval naases Markkanen Chicagosse ning enne Boyleniga kohtumist käis veel uuringutel. Pärastlõunal avaldas ta soovi õhtul Portlandi vastu platsile pääseda. Kuus mängu enne hooaja lõppu talle seda võimalust siiski ei antud. 10-14 päeva jooksul ootavad teda ees järjekordsed uuringud, kirjutab Yahoo Sports.

Markkaneni hooaja keskmised näitajad sel hooajal on 18,7 punkti ja 9 lauapalli. Bullsil on hetkel kirjas 21 võitu ja 55 kaotust, millega asutakse idakonverentsis tagantpoolt kolmandal kohal.

Kolmapäevaõhtused tulemused:

Chicago - Portland 98:118

Memphis - Golden State 103:118

Oklahoma City - Indiana 107:99

Phoenix - Washington 121:124

Utah - LA Lakers 115:100