Läti võib juba lähipäevadel saada juurde veel ühe NBA mängija

Kui Kristaps Porzingis, Davis Bertans ja Rodions Kurucs on NBA sõpradele juba pikemat või lühemat aega tuttavad nimed, siis nüüd kirjutab ESPN, et sellele kolmikule võib lisanduda ja Milano Olimpia snaiper Dairis Bertans, kes peab läbirääkimisi New Orleans Pelicansiga.

Davis Bertansi vanem vend Dairis on Euroliigas teinud suurepärase hooaja ning kolmepunktiviskeid visanud lausa 54-protsendiliselt, mis on Euroliiga hooaja parim näitaja. Tema lepingus on punkt, mis lubab tal NBA pakkumise korral Milanost lahkuda.

29-aastane Bertans on Euroliiga karjääri jooksul kaugviskeid tabanud 47-protsendiliselt.