Läti NBA-mees otsustas rahamägede nimel mängudest loobuda

Läti koondislase agendi Arturs Kalnitise sõnul on tegu riskide hajutamisega.

"Otsus tuli küll viimasel minutil, aga see polnud raske. Kui saime teada, et NBA ei karista mängijad, kes soovivad kõrvale jääda ja palgakadu on iga mängu kohta vaid üks protsent, istusime maha ja arutasime olukorda. Davist ootab suvel karjääri tulusaim leping, mängides võtnuks ta suure riski," rääkis Kalnitis portaalile HoopsHype.

Agent lisas, et üks faktor oli ka Bertansi varasemad rasked vigastused. Ta on kahel korral rebestanud parema põlve ristatisidemed.

"Vigastused olid üheks, aga mitte ainsaks põhjuseks. Me ei ole ainsad, kes on ettevaatlikud. Ka Boston Celticsi mängijat Jayson Tatumit ootab suur leping ja ka tema on kommentaarides ettevaatlikkust väljendanud. Ootame hooaja lõppu, Wizards on esimene tiim, kellega hakkame läbi rääkima," lausus Kalnitis.

27-aastane Bertans tegi NBA-s karjääri parima hooaja. Ta viskas keskmiselt 15,4 punkti, kolmepunktiviskeid tabas lätlane keskmiselt 3,7. USA meedias on spekuleeritud, et Bertansi uue lepingu aastapalk võiks olla suurusjärgus 15 miljonit dollarit.

Wizardsi võimalused play-off'i jõuda pole kuigi suured. Praegu on nad idakonverentsis kaheksandat kohta hoidvast Orlando Magicust maas 5,5 mänguga.

Enne play-off'e peavad kõik Orlandosse kutsutud 22 tiimi kaheksa kohtumist. Et kohamängudele jõuda, peab Wizards esmalt Magicu või Brooklyn Netsiga vähendama vahe minimaalselt neljale mängule, seejärel tuleks Wizardsil Magic või Nets alistada kahel korral järjest.