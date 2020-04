Läti korvpallitäht Kristaps Porzingis harjutab karantiini ajal uusi spordialasid

"Üritan teha seda, mis on võimalik. Mul on kodus väike ruum, kus on palju asju, mis aitavad mul end karantiini ajal vormis hoida," teatas Porzingis. " Mul on väike tõstmisnurk, jalgratas ja lisaks harjutan natuke poksimist ja võitluskunste."

Lätlane sõnas, et kasutab uute spordialade õppimiseks YouTube`i videoid.

"Olen alati olnud suur Mike Tysoni fänn. Nüüd, kus ka MMA populaarsus kasvab, on Conor McGregor tegemas sellest peavoolu spordiala," lausus 24-aastane Porzingis.