Lakersi peamänedžer rääkis Kobe Bryanti ja endise tippnäitleja kohta loo, mis osutus ilmselgeks luiskamiseks

ESPN avaldas värskelt suure loo sellest, kuidas Lakersi juhtkond on viimaste aastate jooksul ämbreid kolistanud ning see sisaldab paljude teiste uskumatute lugude seas ka mõne vaat et halenaljaka loo.

Ühe näitena tuuakse välja Kobe Bryanti endise agendi Pelinka kalduvus lugusid jutustada - kusjuures sageli on need tugevalt võimendatud, ebausutavad või lihtsalt otsesed valed. Ühe sellise oli ta rääkinud eelmise aasta märtsis, kui oli Lakersi meeskonna juurde külla kutsunud Dwayne "The Rock" Johnsoni.

"Töötasin Kobega 18 aastat ning ühel hetkel ootas ees kohtumine New York Knicksiga Madison Square Gardenis," oli Pelinka jutustanud. "Kobe oli just näinud "Pimeduse rüütli" filmi. Te olete ilmselt seda samuti näinud. Kobe tahtis, et ma organiseeriks talle õhtusöögi Heath Ledgeriga, sest ta suutis suurepäraselt rolli sisse minna. Ta soovis teada, kuidas ta seda mentaalselt suutis. Korraldasin talle seejärel Heathiga õhtusöögi ning nad rääkisid sellest, kuidas rolli sisse minna. Kobe kasutas osa sellest mängus Knicksi vastu."

"Pimeduse rüütel" tuli kinodesse 2008. aasta juulis. Kuus kuud pärast seda, kui Ledger suri. Asjale lähedal seisva ESPN-i allika sõnul ei olnud sellist kokkulepet olemas ja Bryant ja Ledger ei käinud kordagi õhtusöögil.