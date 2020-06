Lakers võib hooaja jätkumise eel jääda ilma tähtmängijast

Teatavasti plaanib korvpalliliiga jätkata koroonaviiruse tõttu pooleli jäänud hooajaga 31. juulil Orlandos Walt Disney teemapargis 22 võistkonna osavõtul (13 läänekonverentsist, 9 idakonverentsist).

Eelmisel reedel kutsus aga Brooklyn Netsi tähtmängija Kyrie Irving enam kui 80 NBA mängijaga toimunud videokõnes kolleege üles edasist hooaega boikoteerima. Irvingu hinnangul pole ajal, mil USA-s ning üle kogu maailma on käimas meeleavaldused ning liikumised mustanahaliste inimeste toetuseks, paslik korvpallihooajaga jätkata.

USA-st tulevate teadete kohaselt on Irving leidnud mängijate seast endale mitmeid pooldajaid. Üheks neist on Dwight Howard. "Ma nõustun Kyriega. Korvpall või üldse meelelahutus pole praegusel hetkel vajalik ning on ainult takistuseks," algas Howardi avaldus. "Ma ei tahaks midagi rohkemat, kui võita karjääri esimene NBA tiitel, aga minu inimeste ühtsus oleks veel suurem võit."

"Praegu on parim aeg keskenduda perekondadele. See on haruldane võimalus, mille peame ühiskonnana ära kasutama," sõnas Howard, rõhutades, et inimesed peavad hoidma kokku. "Ei mingit korvpalli enne, kui asjad on lahendatud."

Mängumehe agent Charles Briscoe täpsustas ESPN-ile hiljem, et Howard pole mängimise või mitte mängimise osas veel otsust vastu võtnud. "Tema avaldus keskendus puhtalt sotsiaalse ebavõrdsusele ja rassismile. Kõik räägivad aga ainult sellest, kas Dwight mängib või mitte. Ta ei ütle, et korvpalli ei tohiks toimuda. Tema sõnul võtaks see lihtsalt ära tähelepanu sellelt, mis praegu toimub."

Dwight Howard statement, provided by his agent, to CNN: pic.twitter.com/sk9uSSHlpp — Jill Martin (@ByJillMartin) June 14, 2020

Sources: Kyrie Irving led a call of 80-plus NBA players, including Chris Paul/Kevin Durant/Carmelo Anthony/Donovan Mitchell, and Irving and several players spoke up about not supporting resumed season due to nationwide unrest from social injustice/racism. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 13, 2020