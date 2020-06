Lakers täiendas meeskonda LeBron Jamesi endise klubikaaslasega

Sellise informatsiooni avaldas ajalehe New York Timesi korvpalliajakirjanik Marc Stein.

Lakers vajas täiendust, sest nende tagamängija Avery Bradley võttis hiljuti vastu otsuse, et tema Orlandosse hooaega jätkama ei sõida.

34-aastane Smith on mänginud NBA-s 15 hooaega ning on toonud keskmiselt 12,6 punkti, 3,2 lauapalli ja 2,1 resultatiivset söötu. Hetkel on mees vabaagent.

Lakers lööb J.R. Smithiga käed ilmselt juba homme, sest hiljemalt 1. juuliks peavad NBA hooaega jätkavad klubid profiliigale teada andma oma meeskonna lõpliku koosseisu.