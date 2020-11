Lakers palkas Clippersi tähe, liitumas on ka Gasol

26-aastane tsenter valiti möödunud hooajal NBA parimaks vahetusmängijaks. Põhihooajal olid tema keskmised näitajad 18,6 punkti ja 7,1 lauapalli. Ameeriklane sai lõppenud hooajal vahetusest sekkudes kirja 11 kaksikduublit, mis oli kogu liiga parim näitaja.

Lisaks avalikustas Lakers, et ridu on täiendatud 34-aastase Wesley Matthewsiga. Ääremängija veetis mulluse hooaja Milwaukee Bucksis. Ühtlasi pikendati lepingut Kentavious Caldell-Pope'iga, kes on Lakersi särki kandnud alates 2017. aastast.

Lakersiga seostatakse tihedalt ka hispaanlast Marc Gasoli. Los Angelese klubi pole veel mehe liitumisest teatanud, aga USA meedia teatel on üleminek lähedal.

Toronto Raptorsiga 2019. aastal meistriks tulnud Gasolis nähakse asendus Dwight Howardile, kes siirdus Philadelphia 76ersisse. Kui Gasol Lakersiga liituks, saaks temast ja Pau Gasolist esimesed vennad, kes mõlemad karjääri jooksul Lakersis mänginud.