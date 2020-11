Garantiist oleks juttu ainult siis, kui Kotsar valitaks Eesti aja järgi ööl vastu 19. novembrit esimeses ringis. Kaheks aastaks oleks vähemalt miljonidollarine palk kindel. Ent tegu oleks üllatuspommiga, sest Kotsari nime ekspertide ja niisama ennustajate jaoks justkui ei eksisteeri.

Eestlastest on võrdlemisi kõrged aktsiad olnud vaid Henri Drellil, aga paraku mitte enam sel aastal. Polnud ime, et Drell ja ta koondisekaaslane Sander Raieste oma nime enne tähtaega nimekirjast maha võtsid.

Hea uudis on see, et ennustused ei maksa draft’i edenedes enam midagi, 45.–60. koht on täiesti lahtised. See on ka ainus vahemik, kus Kotsar kõne alla tulla võib. Lõpus on tasemevahed nii väikesed, et kõik oleneb konkreetse võistkonna visioonist.