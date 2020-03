Korvpallimaailma superstaar Kevin Durant nakatus koroonaviirusesse

Klubi ei soovinud mängumeeste nimesid esialgu avalikustada, aga kinnitas, et kõik mängijad on isolatsioonis ning nakatunud mehed on klubi arstide hoole all.

Nets lisas, et kogu klubil on palutud karantiini jääda ning kõikidele meeskondadele ja inimestele, kelle on hiljuti Netsi mängijatega kokkupuude olnud, antakse juhtunust teada.

Õige pea teatas Netsi kuulsaim mängija Kevin Durant, et tema on üks neljast, kes on positiivse testi andnud. Golden State Warriorsiga kahel korral NBA meistriks tulnud ja finaalide kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Durant tunneb ennast enda sõnul hästi.

"Olge ettevaatlikud, kandke enda eest hoolt ja minge karantiini. Saame sellest jagu," ütles kahekordne olümpiavõitja.

Tänavusel hooajal on Durant pidanud Achilleuse kõõluse rebendi tõttu vahele jätma kõik mängud.

Here is the Brooklyn Nets’ full statement on four of their players testing positive for Covid-19: https://t.co/BWxRUHX1Z7 pic.twitter.com/pfII8OD2sy — Ian Begley (@IanBegley) March 17, 2020

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!