Korvpalliajakirjanik: Michael Jordan valetas dokumentaalsarjas jultunult

Delfi Sport RUS

Michael Jordan Foto: USA TODAY USPW, USA TODAY Sports/Scanpix

Teenekas spordiajakirjanik Sam Smith ütles, et korvpallilegendi Michael Jordani karjäärist rääkiv ESPNi seriaal "The Last Dance" oli täis nii pisivalesid kui lausvalesid.