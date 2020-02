Korvpalli megastaaride vastasseis Chicagos: team LeBron vs team Giannis

Seekordseks All Stars kogunemispaigaks on Chicago, kus viimati peeti sarnane show juba nii kaua aega tagasi, kui 1988. aastal. Pisut eakamad peaksid seda All Stars viikendi mäletama just eelkõige eepilise pealtpanekuvõistluse pärast, kus Michael Jordan oli parem Dominique Wilkinsist ja kus Jordan viskas mängus 40 punkti ning valiti loomulikult ka MVP-ks.

Tänavu on MVP kandidaate rohkem, aga eelkõige on nendeks LeBron James ja Giannis Antetokounmpo, kes on vastavalt Lääne- ja Idakonverentsi tiimide liidrid. James püstitas ka All Stars mängule pääsemise rekordi – end juba oma tegevkarjääri jooksul legendi seisusesse mänginud imeline korvpallur on seal juba 16. korda!