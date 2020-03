Koroonaviirust põdev NBA korvpallur: kui teie maitse- ja lõhnataju on kadunud, võib teil olla viirus

"Lihtsalt selleks, et midagi uut pakkuda, ütlen, et kui teie maitse- ja lõhnataju on kadunud, võib see olla (koroonaviiruse) sümptomiks. Ma ei tunne juba neli päeva ühtegi lõhna. Kas keegi on kogenud midagi sarnast?" küsis Gobert sotsiaalmeedias.

Maailma terviseorganisatsioon (MTO) on öelnud, et hetkel on pidev uurimine käimas ning ajas lisandub uusi võimalikke sümptomeid, kuid kõige levinumad haigusnähud COVID-19 puhul on järgnevad: palavik, väsimus, kuiv köha, raskendatud hingamine, lihasvalud, ninakinnisus, nohu, kurguvalu ja kõhulahtisus.

MTO on lisanud, et teoretiseeritud on ka teiste võimalike sümptomite - näiteks maitse- ja lõhnataju kadumise - üle, kuid hetkel nendele teaduslikku kinnitust ei ole.

Gobertist sai üldse esimene NBA korvpallur, kes koroonaviirusesse nakatus. Tema diagnoosi avalikustamise järel otsustasid NBA juhid hooaja viivitamatult peatada.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

