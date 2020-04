Koroonaviirusesse nakatunud NBA mängija: mulle tehti tapmisähvardusi

Lisaks Gobert'ile nakatus Utah Jazzi palluritest viirusesse ka Donovan Mitchell. Pole teada, kumb teineteisele viiruse edasi andis, aga Gobert pälvis rohkelt tähelepanu videoga, kus ta katsus meelega pressikonverentsil osalenud ajakirjanike diktofone.

Sel ajal polnud NBA-s enam meedia ja korvpallurite lähisuhtlus lubatud. USA meedia andmetel käitus Gobert enne testi vastuse saamist ka riietusruumis hoolimatult ja jättis mulje, nagu viiruseoht oleks nali.

Mõni päev pärast diagnoosi saamist Gobert vabandas oma käitumise pärast, aga see päästnud teda inimeste meelepahast.

"Ma ei saa öelda, et juhtunu ei mõjuta mind. Olen saanud tapmisähvardusi. Mõtlesin, et ootan ja kannatan ära, kuni asjad rahunevad. Sel ajal oli inimestel palju hirme. Viiruse tõttu on loomulik, et neid on palju," rääkis Gobert portaalile Bleacher Report.

Prantslane lisas, et kuigi USA meedias on väidetud, et tema ja Mitchelli läbisaamine muutus nii kehvaks, et Gobert vahetatakse esimesel võimalusel kuskile mujale klubisse, siis tegelikkuses on suhted normaalsed.

"See on tõsi, et me ei rääkinud pikka aega. Aga paar päeva tagasi suhtlesime. Meil on ühine eesmärk - võita klubiga NBA meistritiitel. Oleme mõlemad täiskasvanud inimesed, teeme kõik, et võita," selgitas kahel korral NBA põhihooaja parimaks kaitsemängijaks valitud Gobert.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!