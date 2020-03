Koroonaviiruse üle nalja visanud ja seejärel positiivse testi andnud NBA korvpallitäht vabandas

Utah Jazzis mängiv Gobert kirjutas sotsiaalmeedias: "Olen diagnoosi selgumise järel läbi elanud palju emotsioone ... Enamasti hirmu, ärevuse ja piinlikkuse. Esimene ja kõige tähtsam asi on see, et tahaksin avalikult vabandada inimeste ees, kelle olen võib-olla ohtu seadnud."

Mäletatavasti tegi prantslane mõned päevad tagasi pressikonverentsil halvasti välja kukkunud nalja, puudutades meelega kõiki laual olnud mikrofone ja diktofone.

"Tol hetkel polnud mul õrna aimugi, et olen ise nakatunud. Olin hoolimatu, aga see ei ole mingi vabandus. Loodan, et minu juhtum on hoiatuseks ja paneb kõiki inimesi seda tõsiselt võtma. Teen kõik endast oleneva, et minu kogemused aitaksid viiruse levikut tõkestada," lisas Gobert. Lisaks temale on Jazzi mängijatest andnud positiivse testi ka Donovan Mitchell.

Tänaseks on NBA profiliiga langetanud juba otsuse, et koroonaviiruse tõttu jäetakse hooaeg pooleli.