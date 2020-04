Koroonaviirus nõudis NBA tähtmängija ema elu

"Jackie oli koroonaviirusega võidelnud üle kuu aja, kuid 13. aprillil alistus ta sellele," seisis Townsi koduklubi Minnesota Timberwolvesi teates. "Jackie kehastas erinevate inimeste jaoks erinevaid rolle - ta oli abikaasa, ema, tütar, vanaema, õde, tädi ja sõber. Ta oli Townside perekonnapea ning tõeliselt hoolitsev, tugev ja armastav inimene, kes jättis oma jälje kõigile."

24-aastane Towns avalikustas 25. märtsil, et tema ema ja isa on nakatunud koroonaviirusesse ning ema on viidud kunstliku kooma. Ameeriklase isa seisund oli selleks hetkeks juba piisavalt paranenud, et pääseda kodusele ravile.

USA on ametlike andmete kohaselt enim koroonaviirusest laastatud riik maailmas. Viimaste andmete teatel on USA-s tuvastatud 587 155 juhtumit. Korooonaviiruse tõttu on Ühendriikides elu jätnud 23 644 inimest, sellest paranenuid on 36 948.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!