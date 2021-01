Koroona tõttu seitse pereliiget kaotanud NBA korvpallur andis ka ise positiivse testi

NBA tühistas reedele planeeritud kohtumise, sest Timberwolvesil polnud võimalik mängule kaheksat meest üles anda.

Towns on varem koroonaviirusega liigagi tihedalt kokku puutunud, sest mullu nõudis Covid-19 tema perekonnas koguni seitsme inimese elu. Teiste hulgas suri ka Townsi 59-aastane ema.

"Enne tänaõhtust mängu sain veel ühe kohutava kõne, milles selgus, et minu koroonatest osutus positiivseks," teatas Towns Twitteris. "Ma isoleerisin end koheselt ja järgin kõiki protokolli reegleid. Palvetan iga päev, et see viiruse õudusunenägu vaibuks, ja palun kõigil seda väga tõsiselt võtta."

"See murrab mu südame, kui ma mõtlen, kui mures on minu isa ja õde, sest nad teavad liiga hästi, mis see viirus võib endaga kaasa tuua," lisas Towns, kes oli 2015. aasta NBA draftis esimeseks valikuks.