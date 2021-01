Kopteriõnnetus, mida oleks saanud vältida. Kobe Bryanti surmaga lõppenud tragöödia arvatav põhjus selgub veebruaris

Et helikopteril Sikorsky S-76B puudus nn. must kast, oli uurimine raskendatud, aga ilmselt raport suuri üllatusi ei paku. Tõenäoliselt oli õnnetuse põhjuseks piloodi Ara Zobayani valearvestus – helikopter põrkas California osariigis Calabasase linna lähedal tihedas udus vastu mäekülge. Mootoririket ei avastatud.

Zobayan andis lennujuhtimiskeskusele teada, et kavatseb pilvepiirist kõrgemale tõusta, aga seda ei juhtunud. Lõuna-California ülikooli lennuohutuse instruktor Jack Cress ütles ajalehele USA Today, et udus lennates võis piloot ekslikult arvata, et helikopter tõuseb.

„Udus lennates võib piloodi keha teda ülekoormusjõu tõttu petma hakata,“ rääkis Cress. Abiks oleks olnud TAWS-i nimeline süsteem, mis hoiatab pilooti, kui õhusõiduk jõuab maapinnale ohtlikult lähedale. Paraku helikopteril seda polnud.

Kobe ja Gianna Bryanti ning teiste hukkunute perekonnad nõuavad helikopterit käitanud Island Expressi firmalt kohtus mitusada miljonit dollarit kahjutasu.

Kaebuses rõhutatakse, et kopteril oli lubatud õhku tõusta vaid teatud nähtavuse korral ning niisuguse uduga, nagu tol päeval valitses, poleks tohtinud lend üldse toimuda. Samuti heidetakse piloodile ette keerulistes tingimustes 289 km/h kiirusega lendamist.

Kohtuasi on endiselt algusjärgus. Kuidas see edasi läheb, sõltub paljuski 9. veebruaril avalikuks saavast uurimisraportist.