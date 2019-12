Kõik kahtlejad vaigistanud Luca Doncici saatus on tõusta aegade parimaks eurooplaseks

Latt on kõrgel, aga mitte ületamatu. Selleks peab Doncici karjäär olema säravam kui Dirk Nowitzkil.

Arvydas Sabonis võis noorena olla platsil isegi kasulikum, aga paraku peame leedulase puhul jääma oleksite tasemele. 1980. aastatel ja 1990ndate alguses oli NBA Euroopa korvpallist pea jagu üle, Sabonis lükkas aga poliitililistel ja isiklikel põhjustel ookeani taha siirdumist edasi. Nii on raske teda edetabelite tippu paigutada.

Aegade parima Euroopa mängija puhul on üks oluline muutuja veel. Giannis Antetokounmpo tipp pole veel käes. Aga on ta ikka eurooplane? Passi järgi on vastus „jah”, ta sündis Ateenas ning korvpalliharidust omandas Kreeka treenerite käe all. Ja kui võtame tumedanahalisi prantslasi eurooplastena, siis sama peaks käima ka Antetokounmpo kohta. Ja ehk polegi vaja genofondi mängu tuua, sest Doncicil on aastate jooksul võimalus talle vahetus võitluses koht kätte näidata.