Kobe Bryantit vedanud helikopteril polnud luba halva nähtavuse korral lennata

Island Express Helicoptersil oli luba korraldada lende ainult täieliku nähtavuse korral, avaldas firma endine turvajuht Kurt Deetz New York Timesile. Antud kopteril oli küll vajalik tehnika halva nähtavuse korral lendamiseks olemas, aga luba ettevõttel seda rakendada polnud. Ka kopterit juhtinud piloodil Ara Zobayanil oli vastav litsents olemas, kuid antud kopteri ning lennu puhul oleks ta võinud lennata ainult selge nähtavuse korral.

Zobayanile oli aga pühapäeval antud eriluba lendamiseks. CNNi teatel kinnitas lennujuhtimisteenistuse audiovestlus helikopteri piloodiga, et kopter lendas õnnetuse hetkel erakorralise lennuloa alusel ehk tegemist oli erivisuaallennuga. Erivisuaallend on visuaallennureeglite (VFR) järgi toimuv lend, mille teostamiseks on lennujuhtimisteenistus andnud loa lennuilmast halvema ilma tingimustes.

Burbanki lennujaama kontrolltorn oli andnud helikopterile loa lennata kiirtee I-5 kohal suunaga kirdesse. Helikopter pidi olema kõrgusel 760 meetrit või natuke madalamal. Audiovestlusest selgub, et lennu ajal öeldi piloodile, et ta lendab liiga madalalt. See võib tähendada, et helikopterit ei olnud näha lennujuhtimise radaril.

Piloot oli vestluses palunud, et lennujuhid oleks temaga pidevalt ühenduses. Enne õnnetust pööras kopter kagusse, tõusis pisut enam kui 600 meetri kõrgusele, kuid kukkus seejärel mägisel alal alla, olles merepinnast 420 meetri kõrgusel. Satelliidikaart kinnitab, et õnnetuse hetkel oli ilm selles piirkonnas väga pilvine ja udune.

Õnnetuse täpne põhjus on veel selgumisel. Uurimine juhtunu osas on algatatud.