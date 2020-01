Kobe Bryantiga koos mänginud ukrainlane: ta oli keeruline isik, kuid peaaegu kõik armastasid teda

"Tragöödia on see, et Kobe hakkas alles hiljuti elust rõõmu tundma. On väga valus, et see aeg jäi nii lühikeseks," kirjutas Medvedenko.

"Vahest oleks temast kunagi saanud suurepärane treener, mänedžer, agent või oleks ta end hoopis väljaspool korvpalli teostanud. Ta ütles kunagi, et tahaks väga, et teda mäletataks aastate pärast esmajärgus mitte kui korvpallurit. Need, kes Bryantit teadsid, said aru, et ta ei teinud nalja ja võttis seda tõsiselt," meenutas ukrainlane, vahendab ua.tribuna.com.

"Kobe oli mulle sõbraks. Ta polnud sugugi ideaalne korvpallur. Nagu kõik geeniused, oli ta keeruline inimene ja väga huvitava iseloomuga. Kuid üllataval kombel suutis ta kõik ennast armastama panna. Noh, okei - peaaegu kõik."

"Loodan, et tema perekond leiab jõudu, et see kõik üle elada. Ühel või teisel viisil jätkavad Vanessa ja tema tütred Bryanti perekonna ajaloo kirjutamist. Hüvasti, Kobe. Aitäh!" lõpetas ukrainlane oma kirja.

NBA üheks kõigi aegade parimaks mängijaks peetud Kobe Bryant hukkus pühapäeva hommikul Californias toimunud helikopteri õnnetuses.