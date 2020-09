Kobe Bryanti lesk on oma emaga avalikult tülli pööranud

Tüli puhkes esmaspäeval, kui Vanessa ema Sofia Laine andis USA-s hispaaniakeelsele telesaatele "El Gorda y La Flaca" emotsionaalse intervjuu.

Laine väitis muude süüdistuste hulgas, et tütar tahab teda majast välja tõsta. "Ta (Vanessa) ütles mulle, et pean siit majast lahkuma. Ta teatas ühtlasi, et soovib ka minu autot ja tahab seda kohe."

Vanessa Bryant tegi telesaate järel ametliku pressiavalduse, kus süüdistas ema olukorra moonutamises. Ta väitis, et ema pole Kobe surma järel tema kolme lapse vastu huvi tundnud ega neid aidanud.

"Ta võttis kõik oma teemantehted ja mööbli minu pakutud korterist välja, et olukord näeks välja, justkui ma ei toetaks teda. Oleme abikaasaga lisaks igakuistele alimentidele teda 20 aastat rahaliselt toetanud," kirjutas Vanessa Bryant meediale saadetud avalduses.

Korvpallikuulsuse lesk lisas süüdistavalt, et ilmselt huvitabki tema ema vaid raha: "Nüüd ma mõistan, mis on tema jaoks kõige tähtsam ja see teeb haiget."

USA meedia sõnul on Vanessa tüli oma emaga väga ootamatu, sest nad on kogu elu väga lähedased olnud. US Weekly andmetel oli Sofia Laine oma tütrele ja kolmele tütretütrele suureks toeks ka vahetult pärast Kobe traagilist hukkumist.



Kobe Bryant hukkus koos oma 13-aastase tütre Gianna ja veel kuue inimesega tänavu jaanuaris toimunud helikopteriõnnetuses.