Kobe Bryanti lesk: Kuulsuste Halli nimetamine on tema karjääri tipp

Eile tehti avalikuks, et korvpalli Kuulsuste Hall täieneb tänavu üheksa liikme võrra. Teiste hulgas võetakse Halli liikmeks ka sellised NBA kuulsused nagu Tim Duncan ja Kevin Garnett. Lisaks Bryantile saab postuumselt vägeva tunnustuse osaliseks 2018. aastal 51-aastaselt siitilmast lahkunud pikaaegne FIBA ametnik Patrick Baumann. Pidulik üritus peetakse Massachusettsi osariigis Springfieldis 29. augustil.

"See on uskumatu saavutus ja au. Me oleme tema üle äärmiselt uhked. Loomulikult me tahaks, et ta oleks meiega siin seda tähistamas," rääkis Vanessa Bryant, nimetades Kuulsuste Halli pääsemist Kobe "NBA karjääri tipuks".

"Kõik, mis ta sportlasena saavutas, oli hüppelaud selleni, et ta siia jõuaks."