Kobe Bryanti kopteriõnnetuse järel surnukehadest tehtud pildid kästi kustutada

NBC teatel olid osade fotode peal ka surnukehad ning Villanueva sõnul andis ta endast parima, et pildid ringlusesse ei jõuaks.

"See oli minu esimene prioriteet, et neid fotosid enam ei oleks. Tegime kindlaks, millised politseinikud fotode tegemisega seotud olid. Nad tulid lõpuks ise jaoskonda ja tunnistasid tehtu üles," rääkis šeriff.

Varem ei soovinud Villanueva kinnitada, kas ta käskis fotod kustutada ja mis skandaalseid jäädvustusi teinud ametivõimudest saab. Kas ja kui suure karistuse kaheksa politseinikut saavad, pole endiselt selge, uurimine veel käib.

Bryanti lese Vanessa advokaat Gary C. Robb teatas, et omaksed on kaheksa politseiniku tegevuse tõttu šokis. "See on käsitlematu inimõiguste rikkumine ja miski, mis ei peaks inimloomusega kooskõlas olema. Nõuame fotode tegijatele võimalikult karmi karistust ja nende identiteedi avaldamist."