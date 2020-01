Kobe Bryanti ja tema tütre surmaga lõppenud kopteriõnnetuse kohta selgus uusi detaile: kopterilt puudus maastiku lähedusest märku andev seadeldis

NTSB esindaja Jennifer Homendy sõnul polnud Sikorsky S-76B-i tüüpi helikopter varustatud maastiku lähedusest märku andva seadeldisega, kuid lisas, et seaduse järgi polnud selleks ka kohustust. Homendy sõnul oli NTSB teinud juba 15 aastat tagasi USA Lennuametile (FAA) ettepaneku, et kõikidel helikopteritel, kuhu mahub vähemalt kuus reisijat, tuleks antud süsteem paigaldada. FAA ei võtnud aga seda soovitust kasutusele. Ühtlasi polnud kopteris musta kasti, mille abil saaks uurimisprotsessi kiirendada.

Uduse ilma tõttu üritas piloot kopteriga pilvedest väljuda, kuid see vajus ootamatult vasakule küljele. Homendy lisas, et kopter langes kiirusega 600 meetrit minutis, mis näitab, et tegu oli suure energiamõjuga kokkupõrkega. Praeguseks pole veel teada, mis kopteri järsu allakukkumise põhjustas.

NTSB esitab 10 päeva jooksul eelraporti, kus kogutakse kokku kõik seni teadaolevad faktid juhtunust. Homendy rõhutas, et välja tuuakse ainult faktid ehk õnnetuse põhjuse üle põhjuseta spekuleerima ei hakata. Lõpliku rapordiga juhtunust loodab NTSB valmis saada järgmise 12 kuni 18 kuu jooksul. NTSB on juba alustanud intervjuusid lennuliikluse kontrolli eest vastutavate inimestega.

Los Angelese maakonna koroneri kohtumeditsiiniekspertiisi osakond avaldas pressiteates, et kõik üheksa surnukeha on õnnetuspaigalt leitud. Neli surnukeha, sealhulgas Kobe Bryanti oma, on tuvastatud.