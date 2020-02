Kobe Bryanti helikopteri pilooti oli varem rikkumise eest hoiatatud

Los Angeles Timesi andmetel sai USA korvpallitähe Kobe Bryanti helikopterit juhtinud Ara Zobayan USA ametivõimudelt viis aastat tagasi hoiatuse, kui ta lendas Los Angelese rahvusvahelise lennujaama lähistel vaatamata sellele, et ta ei saanud selleks luba. Toonase keelu põhjuseks oli halb ilm.

USA lennundusvõimude teatel võttis 50-aastane Zobayan tookord süü omaks ning läbis täiendava väljaõppe.

Los Angeles Timesi küsitletud helikopteri piloodid jäid Zobayani juhtumi kommenteerimisel eriarvamusele.

"Ma ei tea ühtegi helikopteri pilooti, ​​kes poleks seda reeglit rikkunud. Kui see on Zobayani ainus rikkumine, siis on tal puhtad paberid," sõnas kogenud piloot Shawn Coyle.

Teine kogenud piloot Zoey Tur on aga arvamusel, et piloodi esmane kohus on alati ilmastikutingimustega arvestada ning selline rikkumine pole kaugeltki pisiasi.

Bryant, tema 13-aastane tütar Gianna ja veel seitse inimest hukkusid 26. jaanuaril Calabasase lähistel, kui Sikorsky S-76B tüüpi helikopter oli teel tüdrukute korvpalliturniirile, kuid lendas ootamatult vastu mäenõlva ja kukkus alla. Õnnetuse hetkel olid Californias väga halvad ilmastikutingimused ning nähtavust segas paks udu.

USA Riiklik Transpordiohutuse Amet (NTSB) jätkab õnnetuse uurimist. Nende lõpparuande koostamine võib aega võtta umbes aasta.