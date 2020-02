Kobe Bryanti fännid viivad lilli valele hauale

Tegelikult on sajad inimesed lilli ja küünlaid viinud valele hauale. Hauaplats on ilma hauakivita, kuid juhuslikult oli sinna juba varem viidud lillasid ja kuldseid lilli, mis viitavad NBA klubi Los Angeles Lakersi värvidele. Fännid juhatas sinna reedel ajalehe Daily Mail'i artikkel, mis väitis selle Bryanti perele kuuluvat.

Corona Del Mari Pacific View Memorial Parki nimeline surnuaed peab sellelt nimetult haualt igapäevaselt lilli ja muud meeneid eemaldama ning inimeste eemal hoidmiseks on tugevdatud turvameetmeid.

Surnuaeda valvav turvamees ütles USA Today'le, et hauale, mida rohkem kui 400 inimest on alates reedest külastanud, maeti inimene juba novembris.

Surnuaia omanik ütles, et nimetusse hauda maetud inimese pereliikmed on pidanud Bryanti austajaid oma hauaplatsilt minema ajama, sest see rikub nende lähedase hauarahu.

"Kinnitame, et see ei ole Kobe ja Gianna puhkepaik," ütles surnuaia omanik. "Me ei saa avaldada rohkemaid detaile selle asukoha kohta, kuid võime öelda, et see on vale. Paljud inimesed on tulnud surnuaiale uitama, lootuses, et nad suudavad hauaplatsi tuvastada. Turvamehed on siin, et olukorda kontrolli all hoida."

Kobe ja tema 13-aastane tütar Gianna hukkusid kopteriõnnetuses Los Angelese lähedal 26. jaanuaril. Nad maeti nende kodukoha Newport Coasti lähedale 7. veebruaril. Ametlik ärasaatmine toimub 24. veebruaril Los Angeles Lakersi koduhallis Staples Centeris.