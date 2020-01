Kobe Bryanti ärasaatmine toimub ilmselt 78 000 inimest mahutaval staadionil

Tabloidväljaanne TMZ kirjutab, et kuigi Bryanti matuste korraldamise osas pole veel midagi lõplikult otsustatud, peaks korvpallilegendi avalik ärasaatmine toimuma tema endise klubi Los Angeles Lakersi koduareeni Staples Centeri asemel Los Angelese Memorial Coliseumil, sest sinna mahub ligi 60 000 inimest rohhkem.

"Kobe Bryanti avalik mälestustseremoonia võib kujuneda niivõrd massiivseks ürituseks, et korraldajad kaaluvad selle läbiviimist kuulsal L.A. Coliseumil, sest Staples Center pole lihtsalt piisavalt suur," kirjutab TMZ.

"Meie allikad kinnitavad, et sel nädalal toimus Bryanti ärasaatmise teemal koosolek. Arutelul osalenud inimeste sõnul oli laual vähe variante. Mõistagi kaaluti Staples Centerit, mis on Kobe rajatud kodu, kuid sinna mahub vaid 20 000 inimest. Kuna korvpallilegendi hukkumise järel on fännide huvi olnud meeletu, kardetakse, et see areen jääb selgelt liiga väikseks," lisatakse tabloidväljaandes.

Los Angelese linnapea Eric Garcetti kinnitas, et kõik Bryanti matustega seonduv kooskõlastatakse tema lese Vanessaga. Lisaks räägitakse kõik plaanid läbi Lakersi klubiga.

"Me tõesti tahame Vanessat kuulata, Lakersit kuulata, ja kindlustada, et meil kõigil oleks võimalus üheskoos teda mälestada. Inimeste hulk, kes on käinud viimastel päevadel tänavatel ja Staples Centeri ees Kobe`t meenutamas, on meeletu," sõnas Garcetti.