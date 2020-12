Kobe Bryanti ämm nõuab perekonnalt tagantjärele miljoneid dollareid, korvpallilegendi lesk süüdistab ema väljapressimises

Nimelt leiab Laine, et Bryant perekond on talle raha võlgu, sest ta tegutses aastaid Bryantite lapsehoidjana. Ameeriklanna väitis, et töötas aastaid tasuta "isikliku assistendi ja lapsehoidjana", vahendas Los Angeles Times. Laine sõnul oli varalahkunud korvpallitäht lubanud tulevikus tema eest hoolt kanda. "Kahjuks Kobe Bryanti lubadus päevavalgust ei näinud, sest ta on nüüdseks siitilmast lahkunud ja Vanessa Bryant on võtnud kõik sammud kasutusele, et Kobe'i lubadust vältida," Laine poolt sisse antud hagis.

Vanessa Bryant, kes kaotas traagilises õnnetuses ka 13-aastase tütre Gianna, tegi seepeale avalduse, kus süüdistas oma 68-aastast ema väljapressimises. "Mina ja minu abikaasa toetasime minu palvel hoopis teda," rääkis Bryant, kelle sõnul toetasid nad rahaliselt Lainet ning lubasid tal tasuta ühes nende elamus elada.

"Nüüd nõuab ta minult iga töötatud tunni eest 96 dollarit. Ta väidab, et töötas 18 aastat järjest iga päev 12 tundi," avaldas Vanessa Bryant. Kokku teeb see üle 7,5 miljoni dollari. "Reaalsus on aga see, et ainult vahest hoidis minu vanemaid tütreid, kui nad olid pisipõnnid."

Vanessa Bryant ja tema ema on varemgi tülis olnud. Alles septembris süüdistas Laine, et tütar tahtis teda majst välja visata.

Ta (Vanessa) ütles mulle, et pean siit majast lahkuma. Ta teatas ühtlasi, et soovib ka minu autot ja tahab seda kohe."

Vanessa Bryant tegi telesaate järel ametliku pressiavalduse, kus süüdistas ema olukorra moonutamises. Ta väitis, et ema pole Kobe surma järel tema kolme lapse vastu huvi tundnud ega neid aidanud.

"Ta võttis kõik oma teemantehted ja mööbli minu pakutud korterist välja, et olukord näeks välja, justkui ma ei toetaks teda. Oleme abikaasaga lisaks igakuistele alimentidele teda 20 aastat rahaliselt toetanud," kirjutas Vanessa Bryant meediale saadetud avalduses.

Korvpallikuulsuse lesk lisas süüdistavalt, et ilmselt huvitabki tema ema vaid raha: "Nüüd ma mõistan, mis on tema jaoks kõige tähtsam ja see teeb haiget."

USA meedia sõnul oli Vanessa tüli oma emaga väga ootamatu, sest nad on kogu elu väga lähedased olnud. US Weekly andmetel oli Sofia Laine oma tütrele ja kolmele tütretütrele suureks toeks ka vahetult pärast Kobe traagilist hukkumist.