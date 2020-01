Kobe Bryant pärast 9/11 terrorirünnakuid: me ei tea kunagi, millal meie aeg siin otsa saab

Bryant ja tema 13-aastane tütar ning veel seitse inimest hukkusid eile Californias Calabasases alla kukkunud kopteris. 41-aastane korvpallilegend oli teel Thousand Oaksi lähistel asuvasse endanimelisse korvpalliakadeemiasse, et seal läbi viia üks treeningkord.

"Isiklikult olen ma kannatlikum kui varem. Ma saan aru, et elu on liiga lühike ja väärtuslik, et lasta end väikestel asjadel rivist välja lüüa," kirjutas Bryant Newsweek'i kolumnis 2001. aasta 9. septembri terrorirünnakute järel.

"Elu on liiga lühike, et vimma kanda ning seetõttu olen ma muutunud andestavamaks ja arusaavamaks. Olen ühtlasi õppinud, et midagi ei saa võtta iseenesest mõistatavana."

"Teate ju küll, kuidas me ütleme alati "Näeme hiljem"? Üks asi, mida ma 11. septembrist õppisin, on see, et sa ei saa seda kunagi kindlalt öelda. Ühe silmapilguga võib kõik muutuda. Inimesed lähevad tööle ega tulegi enam tagasi. Ühel hetkel nad elavad ja järgmisel neid enam pole. Pole vahet, kes sa oled, sa ei saa sinna midagi parata. Bill Cosby poeg suri, Michael Jordani isa suri. Me ei tea kunagi, millal meie aeg siin ümber saab, seega me peame igast minutist, mis meile antud on, viimase välja võtma."