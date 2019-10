Kevin Durant tahab karjääri Euroliigas lõpetada

"Tahaksin tõesti viimase hooaja USA-st väljas mängida. Barcelonas. Tõesti, ma teeksin selle ära. Euroliiga mängud tunduvad ägedad. See on paremuselt teine liiga maailmas. Ma ei saa faktiliselt kinnitada, et nii läheb, aga see oleks äge kogemus," rääkis Durant oma endise tiimikaaslase Serge Ibaka saates.

Kogu saadet saab vaadata siit:

Üldjuhul pole nii kõrge kaliibriga ameeriklased karjääri Euroopasse lõpetama tulnud. Erandiks võib tuua Dominique Wilkinsi, kes mängis hooajal 1995/1996 Ateena Panathinaikoses ja 1997/1998 Bologna Fortitudos.

Praegu esindab 31-aastane Durant Brooklyn Netsi, aga käesoleval hooajal ei saata Achilleuse kõõluse rebendiga ülisuure tõenäosusega platsile tulla.