Kevin Durant kustutas lootused lõplikult: mina sellel hooajal ei mängi

Eelmise aasta NBA finaalseeria viiendas kohtumises Golden State Warriorsi särgis Achielluse kõõlust rebestanud Duranti kohta teatati juba suvel, et tänavune hooaeg jääb tema jaoks vahele. Lootused tõusid aga seoses koroonaviiruse pandeemiast tingitud võistluspausiga, mis andis superstaarile mitu lisakuud paranemiseks.

Mullu suvel Warriorsist Netsi ridadesse siirdunud Durant kinnitas nüüd, et käimasoleval hooajal ta ikkagi platsile ei naase. "Minu hooaeg on läbi," vahendas New York Post 31-aastase ameeriklase sõnu. "Otsustasime juba eelmisel suvel, et ootame uue hooajani. Mul ei olnud ühtegi plaani praegusel hooajal mängida."

"Kõige parem on oodata. Ma ei usu, et olen valmis juba järgmisel kuul mängima sellise intesiivsusega," selgitas kahekordne NBA meister olukorda. "See annab mulle rohkem aega valmistuda uueks hooajaks ja minu edasiseks karjääriks."

NBA korvpalliliiga juhatajate nõukogu otsustas neljapäeval, et käesolev hooaeg mängitakse lõpuni ning kohtumised algavad uuesti 31. juulil Orlandos Walt Disney teemapargis.

Hooaega pääseb jätkama 22 klubi - 13 läänekonverentsi ja 9 idakonverentsi meeskonda. Idakonverentsi klubide hulka mahub ka Duranti tööandja Brooklyn Nets.