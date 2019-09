Kevin Durant jätab kogu algava hooaja vahele

Oma viimases mängus Golden State Warriorsi eest rebestas Durant Achilleuse kõõlust ning peab seetõttu pidama väga pika mängupausi. Tema uue meeskonna Brooklyn Netsi peamänedžer Sean Marks kinnitas, et algaval hooajal Duranti mängimas näha ei saa.

"Meie eeldus on see, et ta on kogu hooaja väljas. Tema taastumine sõltub järgmistest kuudest, mis on väga olulise tähtsusega. Kõik oleneb temast endast ja sellest, kuidas ta end tunneb," rääkis Marks ajakirjanikele.

Netsiga suvel nelja-aastase lepingu sõlminud Durant teenib kogu perioodiga 164,2 miljonit dollarit palgaraha.