Kevin Durant avaldas põhjuse, miks ta Warriorsist lahkus

Kuigi Duranti lahkumise üle spekuleeriti kogu viimase hooaja jooksul, muutis olukorra veel markantsemaks tõsiasi, et finaalseeria viiendas mängus rebestas mees oma Achilleuse kõõlust ning peab seetõttu kõigi eelduste kohaselt algava hooaja täielikult vahele jätma. Sellest hoolimata pakkus Nets talle pika ja rahaliselt äärmiselt tulusa lepingu.

Mitmed spetsialistid on arvanud, et Durant oli vigastuse tõttu Warriorsi peale solvunud ning leidis, et eelmise vigastuse järel suunati ta liiga vara tagasi platsile, kuid intervjuus lükkas mees selle teooria ümber.

"Kindlasti mitte. Kuidas saaks Warriorsi süüdistada? Olen kuulnud, et nad survestasid mind platsile naasma. Mitte keegi ei öelnud mulle midagi sellist, kui taastusravi sain. Sihtisin tagasitulekuks algusest peale seeria viiendat mängu. See lihtsalt juhtus nii, see on korvpall. Mitte keegi ei vastuta selle eest, meil tuleb lihtsalt edasi liikuda," sõnas Durant.

"Tundsin ennast enne mängu hästi, sain iga päev trenni teha. Tahtsin väga selles seerias mängida."

Mehe sõnul tegi ta otsuse Netsi kasuks alles 30. juunil ehk viimasel päeval enne vabaagendiks saamist. "Ma ei tahtnud kunagi korvpallimängult fookust ära võtta, et oma tulevikku esikohale seada. Hooaja jooksul on korvpall esikohal. Kui oleksin pidanud Warriorsist lahkuma, oleks Nets olnud alati mu esimene valik. Neil on head noored mängijad ja loov kontoripool. Mulle lihtsalt meeldib see, mida nad kokku panevad."

Lisaks Durantile liitus Netsiga suvel ka Kyrie Irving.