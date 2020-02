Kes peatab NBA liidrid?

Huvitavat mängu oodatakse ka Idakonverentsi tagumise otsa meeskondadelt, kui New Yorki Knicks võõrustab Chicago Bullsi. Mõlemad tiimid otsivad lunastust – Knicksil on olnud kuus kaotust järjest ja on nüüd 17 võiduga 59-st mängust alles 14. kohal. Bulls on võitnud vaid ühe mängu viimasest kümnest. Nad on 11. kohal 20 võidu ja 39 kaotusega.

Voogedastusteenus Go3.tv ja TV3 Sport telekanalid kannavad nädalavahetusel üle 4 mängu. Clippers - 76ers mängu kannab üle ka TV6.

Ülekannete ajakava:

Laupäeval, 29. veebruaril

5.30 Denver Nuggets - LA Clippers

Pühapäeval, 1. märtsil

0.00 Chicago Bulls - New York Knicks

20.00 Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets

22.30 Philadelphia 76ers - LA Clippers