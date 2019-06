Kawhi Leonard – NBA suurim mõistatus

NBA-d jälgivad fännid on harjunud sealsete staaride hiiglaslike egodega. Kõik on kõige vingemad ja läbi aegade parimad. Vähemalt enda arvates. Siiski on olemas üks mees, kes ongi üks parimaid, kui mitte parim. Seejuures on ta ebatüüpiliselt tagasihoidlik. 2014. aastal San Antonio Spursi ja nüüd Raptorsi meistritiitlini tüürinud Kawhi Leonard on introvertse inimesena NBA suurim mõistatus. Hääletu palgamõrvar. Just nii nimetavad teda konkurendid.

„Ma ei mängi korvpalli tuntuse pärast. Mängin korvpalli, kuna see on lõbus. Üritan seejuures olla lihtsalt võimalikult hea,” sõnas Leonard lõppenud finaalseeria ajal.