Karmid reeglid: Michael Jordan jättis kehvasti mänginud tiimikaaslase nälga

Ats Kuldkepp reporter RUS 2

Michael Jordan. Foto: Imago Sport/Scanpix

Kõigi aegade parim korvpallur Michael Jordan kartis, et ülipopulaarne dokumentaalsari "The Last Dance" näitab teda halvas valguses, aga mitmed skandaalsed seigad on sarjast välja jäänud, sest Jordan otsustas ise, mis ekraanile pääseb ja mis mitte.