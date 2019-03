Karm süüdistus: Läti tippkorvpallur Kristaps Porzingis on sattunud vägistamisskandaali

New York Posti andmetel süüdistab üks ameeriklanna Porzingist vägistamises 2018. aasta 7. veebruaril, mõned tunnid pärast kohtumist, kus lätlane sai karmi põlvevigastuse, mille tõttu on ta senini korvpalliplatsilt eemal olnud. 20ndates eluaastates naise sõnul, kes väidetavalt elas Porzingisega samas majas, nõustus ta lätlase külla kutsega 7. veebruari ööl. Kuid seejärel, kui naine tema korterisse sisenes, vägistas Porzingis teda, teatas naine politseile.

Ameeriklanna teatas juhtunust New Yorki võimudele alles aasta hiljem, sest Porzingis lubas väidetavalt maksta talle raha juhtunu mahavaikimise eest. Korvpallur olevat naise sõnul lubanud talle maksta 68 000 USA dollarit, ent loobunud seejärel enda pakkumisest.

Porzingise advokaadi Roland G. Riopelle teatel on lätlane eitanud kõiki süüdistusi. "Teame süüdistustest, mis Porzingise suunas on tehtud ja me ühemõtteliselt eitame kõike. Tegime juba möödunud aasta 20. detsembril politseile avalduse seoses süüdistaja väljapressiva käitumisega. Teatasime mitu kuud tagasi ka korvpalliliiga NBA juhtkonnale olukorrast," sõnas Riopelle.

Dallas Mavericksi meeskonna, kellega Porzingis tänavu jaanuari lõpus New York Knicksist liitus, omanik Mark Cuban teatas NY Postile, et süüdistustest ollakse teadlik, ent võimud ei luba neil käimasolevat uurimist kommenteerida.

New Yorgi politsei on juhtunu osas alustanud uurimist. Ühtegi ametlikku süüdistust politsei Porzingisele esitanud ei ole.