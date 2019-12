Karjääri lõpuks valmistuv Pau Gasol hakkab treeneriks

Trail Blazersi peatreener Terry Stotts ütles, et kui Gasolil tervisega probleeme ei teki, saab temast täiskohaga juhendaja.

"Gasol on erakordselt intelligentne mängija. Ta on suurepärane mentor kõikidele palluritele. Taastusravi ajal oli ta väga aktiivne, rääkis mängijatega, andis nõu. Temast saab päris treener - mängude ajal on ta pingi taga ja ta hakkab ka välismängudel kaasas käima," rääkis Stotts.

39-aastane Gasol on viimastel aastatel hädas olnud jalavigastusega. Kevadisest operatsioonist taastumine kulges tagasilöökidega ja seega teda sel hooajal enam platsil ei näe. Küll loodab Gasol aidata Tokyo olümpial Hispaania koondist. Olümpiakuld on ainus suur tiitel, mida Gasol pika karjääri jooksul võitnud pole.