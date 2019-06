Kaotuse äärel olev Warriors sai veel ühe halva uudise

ESPNi ajakirjanik Brian Windhorst teatas pärast Warriorsi läinudöist 92:105 kaotust Toronto Raptorsile, et meeskond lootis, et Durant mängib juba selles kohtumises, kuid paraku pole ta selleks võimeline.

"Meeskond (Warriors) uskus, et Durant osaleb neljapäevasel treeningul ja reedeses mängus. Paraku polnud ta selleks valmis ja see on tõsine tagasilöök. Duranti keha pole lihtsalt valmis. Treenerid ei usu enam ja ka tema (Durant) ei usu. Ta üritas neljapäevasel treeningul erinevaid asju, kuid see ei õnnestunud," rääkis Windhorst.

Põhihooajal kandis Durant Warriorsis väga suurt rolli, tuues 78 kohtumisega keskmiselt 26 punkti, 6,4 lauapalli ja 5,9 resultatiivset söötu mängu kohta.

Raptors on klubi ajaloo esimesest NBA tiitlist vaid ühe võidu kaugusel, juhtides seeriat 3:1. Finaali viies mäng peetakse Eesti aja järgi teisipäeva varahommikul Torontos.