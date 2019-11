Kanepikommidest üledoosi saanud NBA mängija kaotas lennukis teadvuse

USA meedia teatel tabas Waitersit neljapäeval lennukis paanikahoog ning talle tuli õhus osutada esmaabi. Paanikahoo järel kaotas ta korraks ka teadvuse, mis polnud veel taastunud, kui lennuki rattad Los Angeleses maad puutusid.

Waitersi reedeõhtusest mängust puudumist põhjendas Heat ametlikult haigusega.

Taolised mõnuained (kummikommid, mis sisaldavad tetrahüdrokannabinooli ehk THC-d), mida Waiters oli pruukinud, on NBA antidopingureeglite järgi keelatud, kuid USA-s on neid võimalik legaalselt osta Colorado osariigist. Eeldatavasti hankis Waiters need Denverist, kust Heat 6. novembril oma võõrsimängude turneed alustas.