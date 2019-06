Kalev/Cramost skandaaliga lahkunud Tony Wroten sammub NBA suunas

26-aastane ja 196 cm pikkune tagamängija liitus Cramoga mäletatavasti detsembri viimastel päevadel ning mehel võttis omajagu aega, et vormi koguda ja mängutempoga taas harjuda. Kevadel pakkus varasemalt Memphises ja Philadelphias kokku 151 NBA kohtumist pidanud Wroten kohati juba päris ilusaid esitusi, vahendab Korvpall24.ee.

Kõik jooksis kraavi aga VTB Ühisliiga veerandfinaalseeria ajal Kaasani Unicsi vastu, kui Wroten ja Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys läksid ühe kohtumise ajal tülli ning see päädis mängumehe lahkumisega vahetult enne Eesti meistrivõistluste finaalseeriat.

Nüüd teatas Washington Wizardsi klubi, et Wroten on üks 18-st mängijast, kes alustab nendega teisipäeval lühikest treeninglaagrit, et valmis olla suveliigamängudeks.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Korvpall24.ee.