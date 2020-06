Kaks tuntud NBA korvpallurit nakatusid koroonaviirusesse, ühe jaoks on hooaeg kindlasti lõppenud

31-aastane Jordan teatas, et tema jaoks on hooaeg läbi, ESPN-i andmetel kaalub sama otsust tõsiselt ka 27-aastane Dinwiddie. Viimane tunnistas, et tal on viimastel päevadel esinenud keskmise tugevusega viirusesümptomeid, näiteks palavik ja hingamisraskused.

Kuigi NBA teatas eelmisel nädalal, et 302 mängijast on hiljuti koroonaviirusesse nakatunud 16, on Jordan esimene NBA mängija, kes on hooajale joone alla tõmmanud just viiruse tõttu.

2016. aastal NBA esimesse sümboolsesse viisikusse valitud Jordan on oma parimate päevade taseme minetanud, aga korvi all oli ta Netsi jaoks oluline lüli. Tsentri arvele jäi sel hooajal keskmiselt 8,3 punkti ja 10 lauapalli.

Dinwiddie kaotus oleks Netsi jaoks veelgi suurem, mängujuht on tänavu visanud keskmiselt 20,6 punkti ja andnud 6,8 resultatiivset söötu.

NBA hooaeg jätkub plaanide järgi 30. juulil Orlandos.

Kui ka Dinwiddie otsustab mängudest loobuda, sõidab Nets Orlandosse pooliku võistkonnaga. Vigastusest taastuvad staarid Kevin Durant ja Kyrie Irving poleks pidanud nagunii mängima, eile teatas oma loobumisest ka ääremängija Wilson Chandler, kes viitas perekondlikele põhjustele.

Nets hoiab idakonverentsis 30 võidu ja 34 kaotusega seitsmendat kohta.